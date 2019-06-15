Виктор Цыганков попал в рай после 20 голов за "Динамо"

Лучший бомбардир киевской команды показал, как откисает на Мальдивах после сложного сезона

Виктор Цыганков. Фото: Instagram

Лучший футболист "Динамо" Виктор Цыганков, который в минувшем сезоне забил 20 голов и сделал 17 ассистов в 46 матчах за киевлян, решил набраться сил перед новым сезоном вдалеке от Украины. 21-летний вингер отправился на Мальдивы, откуда уже выложил серию фотографий на своих страницах в соцсетях. Подписал их Виктор Цыганков кратко, но емко: "Рай". Интересно, что в экзотических краях футболист "Динамо" разгуливает в футболке с принтом легендарного баскетболиста "Чикаго Буллз" Майкла Джордана.

Как сообщалось ранее, Цыганков должен быть продан вдвое дороже, чем Ярмоленко. Такое заявление сделал экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо. По мнению Йожефа Йожефовича, 50 миллионов евро – адекватная цена за автора дубля в матче с сербами.

Также мы писали, что "Динамо" заинтересовалось форвардом "Браги" Паулинью Диашем. Киевляне сделали предложение в размере 4,5 млн евро за трансфер 26-летнего португальца. Однако "Брага" это предложение отклонила, поскольку желает выручить с продажи своего нападающего 15 млн евро.

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