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Цыганков должен быть продан вдвое дороже, чем Ярмоленко – экс-тренер "Динамо"

9 июня, 13:56

Йожеф Сабо считает, что 50 миллионов евро – адекватная цена за автора дубля в матче с сербами

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: Reuters

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что Виктора Цыганкова нужно продавать в топ-клуб уже сейчас. Напомним, 21-летний уроженец Израиля Цыганков стал героем отборочного матча Евро-2020 Украина – Сербия, забив два из пяти командных мячей. "Цыганков растет и чтобы это происходило и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый – здесь он не будет расти", – заявил Йожеф Сабо. 

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"Из Цыганкова должен вырасти классный футболист, – считает экс-тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо. - Виктор показал, что стоит пятьдесят миллионов евро на фоне игроков УПЛ, за которых не хотят отдавать более десяти-пятнадцати миллионов. Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы "середняки". Только в топ-команды: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Баварию", тот же "Наполи", который проявлял интерес. Если отдельных игроков продают за сорок, шестьдесят, восемьдесят, сто миллионов, то я бы дал за него пятьдесят".

Интересно, что 50 миллионов евро – это вдвое больше, чем "Динамо" получило за Андрея Ярмоленко, когда тот два года назад перебирался из Киева в дортмундскую "Боруссию". 

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Видео первого гола Цыганкова в ворота Сербии

Видео второго гола Цыганкова в ворота Сербии

Как сообщалось ранее, экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом. Маркевич предлагает нынешнему коучу сборной не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы.

Также мы писали, что Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. Партнер футболиста "МанСити" оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.

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Тег Сборная Украины, Динамо Киев, Йожеф Сабо, Виктор Цыганков

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Источники:

Сегодня|Спорт , 1927.kiev.ua

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