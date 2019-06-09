Цыганков должен быть продан вдвое дороже, чем Ярмоленко – экс-тренер "Динамо"

Йожеф Сабо считает, что 50 миллионов евро – адекватная цена за автора дубля в матче с сербами

Виктор Цыганков. Фото: Reuters

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что Виктора Цыганкова нужно продавать в топ-клуб уже сейчас. Напомним, 21-летний уроженец Израиля Цыганков стал героем отборочного матча Евро-2020 Украина – Сербия, забив два из пяти командных мячей. "Цыганков растет и чтобы это происходило и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый – здесь он не будет расти", – заявил Йожеф Сабо.

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"Из Цыганкова должен вырасти классный футболист, – считает экс-тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо. - Виктор показал, что стоит пятьдесят миллионов евро на фоне игроков УПЛ, за которых не хотят отдавать более десяти-пятнадцати миллионов. Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы "середняки". Только в топ-команды: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Баварию", тот же "Наполи", который проявлял интерес. Если отдельных игроков продают за сорок, шестьдесят, восемьдесят, сто миллионов, то я бы дал за него пятьдесят".

Интересно, что 50 миллионов евро – это вдвое больше, чем "Динамо" получило за Андрея Ярмоленко, когда тот два года назад перебирался из Киева в дортмундскую "Боруссию".

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Видео первого гола Цыганкова в ворота Сербии

Видео второго гола Цыганкова в ворота Сербии

Как сообщалось ранее, экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом. Маркевич предлагает нынешнему коучу сборной не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы.

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