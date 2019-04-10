Винченцо Монтелла во второй раз назначен главным тренером "Фиорентины"
Клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии
Итальянский специалист Винченцо Монтелла во второй раз назначен главным тренером футбольного клуба "Фиорентина". Ранее команду возглавлял Стефано Пиоли, который подал в отставку 9 апреля.
Контракт 44-летнего Монтеллы рассчитан до конца сезона-2020/21. Специалист уже работал в "Фиорентине" – с 2012 по 2015 год.
Кроме "Фиорентины", Монтелла руководил итальянскими "Миланом" (2016-2017), "Сампдорией" (2015-2016), "Катанией" (2011-2012) и "Ромой" (2011), а также испанской "Севильей" (2017-2018).
На данный момент "Фиорентина" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков в 31 матче.
Напомним, что сегодня будут сыграны два четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Аякс" – "Ювентус". В 1973 году в финале Кубка чемпионов "Аякс" одолел "Ювентус" благодаря голу Джонни Репа. Спустя 23 года туринцы взяли реванш – 1:1 (Фабрицио Раванелли – Яри Литманен) в основное и дополнительное время и 4:2 в пользу итальянцев в серии пенальти.
В другом поединке дня "Манчестер Юнайтед" принимает "Барселону". Команды также пересекались дважды в финале турнира и оба раза, в 2009 и 2011 году, победу праздновал испанский клуб.
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