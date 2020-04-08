Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Виртуальные болельщики на трибунах в Беларуси: на команду Милевского и Хачериди ходят манекены

8 апреля, 22:51

Елена Павлова

На одной из трибун ОСК «Брестский» собрались более трех десятков необычных фанатов из разных стран мира

Беларусь последняя из европейских стран продолжает проводить чемпионат и Кубок страны по футболу, невзирая на пандемию коронавируса. Однако обычные зрители практически перестали посещать матчи. Ранее мы писали, что на Милевского уже почти не ходят: коронавирус "убрал" болельщиков с трибун в чемпионате Беларуси. Поэтому полуфинальный матч Кубка страны "Динамо" Брест – "Шахтер" впервые посетили виртуальные фанаты.

"Динамо-Брест" на домашнем матче против солигорского "Шахтера" впервые приветствовал виртуальных зрителей! На одной из трибун ОСК "Брестский" собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Англии, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др. В планах ФК "Динамо-Брест" продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи клуба. Отметим, что часть средств, вырученных от продажи виртуальных квитков, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси", – написано в социальных сетях клуба.

Оказалось, что на одной из трибун посадили манекенов, на которых надели футболки различных клубов из разных стран мира и прикрепили вырезанные из картона лица.

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Ранее бывший тренер киевского "Динамо" высказался о чемпионате Беларуси.

Смотрите также, как Артем Милевский стал чемпионом Беларуси

Реклама

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

болельщики коронавирус Шахтер Солигорск Кубок Беларуси манекены Динамо Брест Виртуализация

Источник: Динамо Брест

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" форматуФутбол
ФК
ФК "Шахтер" совместно с Фондом Рината Ахметова передаст в больницы Харьковской области 10 аппаратов ИВЛФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...