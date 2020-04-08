Виртуальные болельщики на трибунах в Беларуси: на команду Милевского и Хачериди ходят манекены

На одной из трибун ОСК «Брестский» собрались более трех десятков необычных фанатов из разных стран мира

Беларусь последняя из европейских стран продолжает проводить чемпионат и Кубок страны по футболу, невзирая на пандемию коронавируса. Однако обычные зрители практически перестали посещать матчи. Ранее мы писали, что на Милевского уже почти не ходят: коронавирус "убрал" болельщиков с трибун в чемпионате Беларуси. Поэтому полуфинальный матч Кубка страны "Динамо" Брест – "Шахтер" впервые посетили виртуальные фанаты.

"Динамо-Брест" на домашнем матче против солигорского "Шахтера" впервые приветствовал виртуальных зрителей! На одной из трибун ОСК "Брестский" собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Англии, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др. В планах ФК "Динамо-Брест" продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи клуба. Отметим, что часть средств, вырученных от продажи виртуальных квитков, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси", – написано в социальных сетях клуба.

Оказалось, что на одной из трибун посадили манекенов, на которых надели футболки различных клубов из разных стран мира и прикрепили вырезанные из картона лица.

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Ранее бывший тренер киевского "Динамо" высказался о чемпионате Беларуси.

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