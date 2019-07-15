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Вместо Италии – Украина: появились неожиданные подробности трансфера Малиновского

15 июля, 19:35

Трансфер украинского полузащитника в "Аталанту" откладывается

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: AFP

Официальный переход украинского полузащитника Руслана Малиновского в итальянскую "Аталанту" откладывается. Как сообщает у себя в Twitter местный журналист Франческо Фонтана, футболист уже прошел медосмотр, но вынужден будет вернуться в Украину, чтобы утрясти вопросы с рабочей визой. А к команде присоединится в ближайшие дни.

Согласно данным известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Аталанта" заплатит за 26-летнего украинца 13,7 млн евро, выбив из борьбы за чемпиона Бельгии "Сампдорию" и "Боруссию" Дортмунд – бывшие команды Алексея Михайличенко и Андрея Ярмоленко. При этом условием сделки станет то, что бельгийский клуб также получит 10% от будущей перепродажи 26-летнего украинца.

Как мы писали ранее, Руслан Малиновский вскоре станет отцом. Жена футболиста Роксана ждет девочку. Кстати, на днях Роксана Малиновская выложила фото со своего греческого отдыха, признавшись, что ее животику – уже шесть месяцев.

Также сообщалось, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. "Он уже не ребенок, – сказал экс-тренера "Шахтера". – Руслан сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский".

Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии

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Тег чемпионат Италии, Аталанта, Руслан Малиновский

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FootBoom

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