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Вместо Киева – в Москву: форвардом "Олимпика" заинтересовались в России

2 июля, 11:48

Матар Дийе побывал на просмотре в "Динамо", но вернулся в донецкий клуб

Матар Дийе
Матар Дийе. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Как сообщает "Чемпионат", нападающий донецкого "Олимпика" Матар Дийе, которым активно интересовалось киевское "Динамо", привлек интерес московских клубов. Ранее 21-летний нападающий уже побывал на просмотре в стане вице-чемпиона Украины. Сенегалец успел сыграть за киевский клуб один товарищеский матч, в котором отметился результативной передачей. Однако "Динамо" отказалось от покупки футболиста, так как не сошлось в цене за игрока с руководством "Олимпика". Хотя президент клуба Владислав Гельзин уверяет, что "Динамо" может выкупить игрока в любой момент.

В донецкий клуб Дийе перешел в январе текущего года из итальянского "Эсте" на правах свободного агента. Всего в составе "Олимпика" форвард сыграл 13 матчей, забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2022 года.

Как сообщалось ранее, звезда "Реала" – в донецком "Олимпике": президент сообщил, почему Жулио Сезар работает в клубе без контракта. "Наши юристы пока прорабатывают все детали с агентом Жулио Сезара. Как только учтем все нюансы, подпишем, со дня на день", – говорит Владислав Гельзин.

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Тег футболист, Олимпик Донецк, Матар Дийе

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Championat.ru

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