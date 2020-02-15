Вместо залечивания травмы Неймар ездил на фотосессию в Германию – руководство "ПСЖ" в бешенстве

В клубе считают, что нападающий должен был сосредоточиться на восстановлении

Неймар / Фото: Reuters

Бразильский нападающий "Пари-Сен-Жермен" Неймар в очередной раз разозлил руководство клуба своим непрофессионализмом. Вместо того чтобы залечивать травму и готовиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, Неймар отправился в Германию для участия в рекламной фотосессии одного из брендов одежды. К слову, накануне Неймар снова изменил имидж, сбрив розовый ирокез – смотрите, как сейчас выглядит звезда.

Уже в ближайший вторник, 18 февраля, "ПСЖ" сыграет с дортмундской "Боруссией". Неймар по странному стечению обстоятельств который год подряд травмировался накануне своего дня рождения, а теперь еще и наплевательски отнесся к реабилитации. Впрочем, по информации источника, никаких санкций к бразильцу применять не будут.

В текущем сезоне Неймар провел всего 18 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач. При этом на счету бразильца всего два поединка и один забитый гол в Лиге чемпионов.

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Кстати, накануне грянул очередной скандал, связанный с Неймаром. Лидера "ПСЖ" обвиняют в организации сети VIP-проституции. Бразильская модель Нажила Триндади, которая обвиняла Неймара в изнасиловании в прошлом году, будет готовить новый судебный иск против бразильского нападающего.

Смотрите, как Неймар забивал за "ПСЖ":

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