Во Франции стартовал женский чемпионат мира по футболу: хозяйки разгромили кореянок

Женская сборная Франции всухую обыграла команду Южной Кореи в матче-открытии мундиаля

Франция – Южная Корея 4:0. Старт женского чемпионата мира по футболу. Фото AFP

Во Франции стартовал женский чемпионат мира по футболу. В поединке-открытии мундиаля хозяйки турнира, футболистки сборной Франции, нанесли поражение команде Южной Кореи. Поединок прошел в пятницу на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Анонс женского чемпионата мира по футболу

В начале первого тайма француженки открыли счет. Автором первого забитого гола на чемпионате мира 2019 года стала Эжени Ле Сомме, для которой этот мяч стал 11-м в последних одиннадцати матчах за национальную сборную. В Instagram у девушки почти 280 тысяч подписчиков!

2 Июн 2019 в 6:19 PDT INSTAGRAM (@els_9_france)

Затем Венди Ренар увеличила преимущество своей команды, а перед перерывом оформила дубль. У Венди 92 тысячи подписчиков:

6 Июн 2019 в 10:47 PDT INSTAGRAM (@wendie_renard)

За несколько минут до окончания поединка Амандин Анри дальним ударом установила окончательный счет.

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Франция – Южная Корея – 4:0 (2:0)

Голы: Ле Сомме (10), Ренар (25, 45), Анри (84)

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