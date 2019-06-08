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Во Франции стартовал женский чемпионат мира по футболу: хозяйки разгромили кореянок

8 июня, 01:06

Женская сборная Франции всухую обыграла команду Южной Кореи в матче-открытии мундиаля


Франция – Южная Корея 4:0. Старт женского чемпионата мира по футболу. Фото AFP

Во Франции стартовал женский чемпионат мира по футболу. В поединке-открытии мундиаля хозяйки турнира, футболистки сборной Франции, нанесли поражение команде Южной Кореи. Поединок прошел в пятницу на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Анонс женского чемпионата мира по футболу

В начале первого тайма француженки открыли счет. Автором первого забитого гола на чемпионате мира 2019 года стала Эжени Ле Сомме, для которой этот мяч стал 11-м в последних одиннадцати матчах за национальную сборную. В Instagram у девушки почти 280 тысяч подписчиков!

INSTAGRAM (@els_9_france)

Затем Венди Ренар увеличила преимущество своей команды, а перед перерывом оформила дубль. У Венди 92 тысячи подписчиков:

INSTAGRAM (@wendie_renard)

За несколько минут до окончания поединка Амандин Анри дальним ударом установила окончательный счет.

Женский чемпионат мира пройдет без наших футболисток, но с украинским арбитром

Франция – Южная Корея – 4:0 (2:0)
Голы: Ле Сомме (10), Ренар (25, 45), Анри (84)

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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