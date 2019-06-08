Во Франции стартовал женский чемпионат мира по футболу: хозяйки разгромили кореянок
Женская сборная Франции всухую обыграла команду Южной Кореи в матче-открытии мундиаля
Во Франции стартовал женский чемпионат мира по футболу. В поединке-открытии мундиаля хозяйки турнира, футболистки сборной Франции, нанесли поражение команде Южной Кореи. Поединок прошел в пятницу на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Анонс женского чемпионата мира по футболу
В начале первого тайма француженки открыли счет. Автором первого забитого гола на чемпионате мира 2019 года стала Эжени Ле Сомме, для которой этот мяч стал 11-м в последних одиннадцати матчах за национальную сборную. В Instagram у девушки почти 280 тысяч подписчиков!
Затем Венди Ренар увеличила преимущество своей команды, а перед перерывом оформила дубль. У Венди 92 тысячи подписчиков:
За несколько минут до окончания поединка Амандин Анри дальним ударом установила окончательный счет.
Женский чемпионат мира пройдет без наших футболисток, но с украинским арбитром
Франция – Южная Корея – 4:0 (2:0)
Голы: Ле Сомме (10), Ренар (25, 45), Анри (84)
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