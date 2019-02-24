Во время матча чемпионата Англии на стадионе включилась система полива газона

Поединок пришлось приостановить, пока организаторы матча не отключили импровизированный душ

Фото: AFP

Во время матча чемпионата Англии на стадионе включилась система полива газона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/25e/2c4/5c725e2c4762b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/25e/2c4/5c725e2c4762b.png 2019-02-24T11:04:00+02:00 Футбол Поединок пришлось приостановить, пока организаторы матча не отключили импровизированный душ

Забавный инцидент произошел в концовке встречи 27-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном". На пятой компенсированной минуте встречи неожиданно для всех включилась система полива поля Встречу пришлось приостановить, пока работники арены не выключили полив.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче ударом с пенальти на 14-й минуте открыл Джошуа Кинг, а гости сравняли его на 83-й минуте – свой 11-метровый удар реализовал Рауль Хименес. После 27 туров "Вурверхемптон" занимает восьмое место в турнирной таблице, "Борнмут" расположился на 10-й строке.

INSTAGRAM 23 Фев 2019 в 9:18 PST

Напомним, что вчера Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги. В день матча АПЛ наставнику "Кристал Пэлас" исполнилось 71 год и 198 дней.

А днем ранее мексиканский одноклубник Андрея Ярмоленко вписал свое имя в историю чемпионата Англии. Хавьер Эрнандес наколотил 50 голов в Премьер-лиге в составе двух разных команд – "МЮ" и "Вест Хэма".

Напомним, что недавно известная порноактриса назвала любимого игрока "Вест Хэма": это не Ярмоленко и не Арнаутович. Миа Халифа посетит матч "Вест Хэм" – "Арсенал" и будет болеть персонально за Фелипе Андерсона.

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