Во время матча чемпионата Англии на стадионе включилась система полива газона
Поединок пришлось приостановить, пока организаторы матча не отключили импровизированный душ
Забавный инцидент произошел в концовке встречи 27-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном". На пятой компенсированной минуте встречи неожиданно для всех включилась система полива поля Встречу пришлось приостановить, пока работники арены не выключили полив.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче ударом с пенальти на 14-й минуте открыл Джошуа Кинг, а гости сравняли его на 83-й минуте – свой 11-метровый удар реализовал Рауль Хименес. После 27 туров "Вурверхемптон" занимает восьмое место в турнирной таблице, "Борнмут" расположился на 10-й строке.
Напомним, что вчера Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги. В день матча АПЛ наставнику "Кристал Пэлас" исполнилось 71 год и 198 дней.
А днем ранее мексиканский одноклубник Андрея Ярмоленко вписал свое имя в историю чемпионата Англии. Хавьер Эрнандес наколотил 50 голов в Премьер-лиге в составе двух разных команд – "МЮ" и "Вест Хэма".
Напомним, что недавно известная порноактриса назвала любимого игрока "Вест Хэма": это не Ярмоленко и не Арнаутович. Миа Халифа посетит матч "Вест Хэм" – "Арсенал" и будет болеть персонально за Фелипе Андерсона.
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