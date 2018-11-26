Военное положение не помешает проведению матча Лиги Европы в Полтаве

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что введение военного положения в Украине не помешает проведению игры Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал". Игра 5-го тура группового этапа состоится в четверг, 29 ноября, в Полтаве.

"УЕФА подтверждает, что матч будет проведен в четверг в соответствии с запланированным графиком. Как и на всех матчах под эгидой УЕФА, будут предприняты все необходимые меры безопасности", – цитирует AP сообщение организации.

Сегодня, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении ввести в стране военное положение. Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

Ранее мы рассказывали, что будет с футболом в Украине, если введут военное положение. ФФУ и УПЛ ждут решение парламента.