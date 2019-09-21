Волевая победа "Лестера" над финалистом Лиги чемпионов вывела его на второе место в Англии

"Лестер Сити" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лестере, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Рикарду Перейра (69-я минута) и Джеймс Мэддисон (85), у лондонцев отличился Харри Кейн (29).
"Лестер" набрал 11 очков и вышел на второе место в таблице английской Премьер-лиги, "Тоттенхэм" с 8 очками идет на пятой строчке.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5
|5
|0
|0
|15-4
|15
|2
|ЛЕСТЕР
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|3
|1
|1
|16-6
|10
|4
|БОРНМУТ
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|6
|2
|2
|2
|12-8
|8
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|2
|2
|1
|8-4
|8
|7
|ЧЕЛСИ
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|8
|АРСЕНАЛ
|5
|2
|2
|1
|8-8
|8
|9
|ВЕСТ ХЭМ
|5
|2
|2
|1
|6-7
|8
|10
|ЭВЕРТОН
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|11
|САУТГЕМПТОН
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|5
|2
|1
|2
|3-6
|7
|13
|НОРВИЧ
|5
|2
|0
|3
|9-12
|6
|14
|БЕРНЛИ
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|15
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|16
|БРАЙТОН
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|18
|НЬЮКАСЛ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|19
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|5
|0
|3
|2
|6-10
|3
|20
|УОТФОРД
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
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Напомним, что "Тоттенхэм" – финалист Лиги чемпионов 2018/19. В Мадриде команда Маурисио Почеттино проиграла "Ливерпулю" со счетом 0:2
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