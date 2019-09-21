Волевая победа "Лестера" над финалистом Лиги чемпионов вывела его на второе место в Англии

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"Лестер" обыграл "Тоттенхэм" 2:1 в шестом туре / Фото: AFP

"Лестер Сити" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лестере, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Рикарду Перейра (69-я минута) и Джеймс Мэддисон (85), у лондонцев отличился Харри Кейн (29).

"Лестер" набрал 11 очков и вышел на второе место в таблице английской Премьер-лиги, "Тоттенхэм" с 8 очками идет на пятой строчке.

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 5 5 0 0 15-4 15 2 ЛЕСТЕР 6 3 2 1 8-5 11 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 1 1 16-6 10 4 БОРНМУТ 6 3 1 2 11-10 10 5 ТОТТЕНХЭМ 6 2 2 2 12-8 8 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 2 2 1 8-4 8 7 ЧЕЛСИ 5 2 2 1 11-11 8 8 АРСЕНАЛ 5 2 2 1 8-8 8 9 ВЕСТ ХЭМ 5 2 2 1 6-7 8 10 ЭВЕРТОН 5 2 1 2 5-7 7 11 САУТГЕМПТОН 6 2 1 3 6-9 7 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 5 2 1 2 3-6 7 13 НОРВИЧ 5 2 0 3 9-12 6 14 БЕРНЛИ 5 1 2 2 6-7 5 15 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 5 1 2 2 5-6 5 16 БРАЙТОН 5 1 2 2 5-8 5 17 АСТОН ВИЛЛА 5 1 1 3 4-6 4 18 НЬЮКАСЛ 5 1 1 3 4-8 4 19 ВУЛВЕРХЭМПТОН 5 0 3 2 6-10 3 20 УОТФОРД 5 0 2 3 4-10 2

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Напомним, что "Тоттенхэм" – финалист Лиги чемпионов 2018/19. В Мадриде команда Маурисио Почеттино проиграла "Ливерпулю" со счетом 0:2

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