Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

Волевая победа "Лестера" над финалистом Лиги чемпионов вывела его на второе место в Англии

21 сентября, 17:34

Проиграв первый тайм, команда Брендана Роджерса реабилитировалась во втором

"Лестер" обыграл "Тоттенхэм" 2:1 в шестом туре

"Лестер" обыграл "Тоттенхэм" 2:1 в шестом туре / Фото: AFP

"Лестер Сити" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лестере, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Рикарду Перейра (69-я минута) и Джеймс Мэддисон (85), у лондонцев отличился Харри Кейн (29).

"Лестер" набрал 11 очков и вышел на второе место в таблице английской Премьер-лиги, "Тоттенхэм" с 8 очками идет на пятой строчке.

Реклама

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ550015-415
2 ЛЕСТЕР63218-511
3 МАНЧЕСТЕР СИТИ531116-610
4 БОРНМУТ631211-1010
5 ТОТТЕНХЭМ622212-88
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД52218-48
7 ЧЕЛСИ522111-118
8 АРСЕНАЛ52218-88
9 ВЕСТ ХЭМ52216-78
10 ЭВЕРТОН52125-77
11 САУТГЕМПТОН62136-97
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС52123-67
13 НОРВИЧ52039-126
14 БЕРНЛИ51226-75
15 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД51225-65
16 БРАЙТОН51225-85
17 АСТОН ВИЛЛА51134-64
18 НЬЮКАСЛ51134-84
19 ВУЛВЕРХЭМПТОН50326-103
20 УОТФОРД50234-102

Читайте также: "Манчестер Сити" – "Уотфорд" расписание трансляций матча

В тренде
Наконец победа! "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы – обзор матча
"Динамо" победило "Мальме" 1:0 в Киеве

Напомним, что "Тоттенхэм" – финалист Лиги чемпионов 2018/19. В Мадриде команда Маурисио Почеттино проиграла "Ливерпулю" со счетом 0:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Тоттенхэм Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
"Динамо" – "Мальме": где смотреть первый матч Михайличенко в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...