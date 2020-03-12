"Вольфсбург" – "Шахтер": видео голов матча Лиги Европы (обновляется)

"Шахтер" играет с "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер". Главная потеря "Шахтера" в этом матче – травма Тараса Степаненко. Опорнику прооперировали мениск, футболист пропустит около месяца.

Читайте также: в Германии сметают макароны и туалетную бумагу, а украинские фанаты занимают места в пабах

Жуниор Мораес открыл счет на 17-й минуте после навеса Исмаили и отскока от игрока "Вольфсбурга".

Позже, Виктор Коваленко не смог реализовать пенальти, после того, как арбитр зафиксировал руку у защитника с помощью системы ВАР.

Реклама

Под конец первого тайма Вгорст мог сравнивать счет после назначения пенальти в сторону "Шахтера". Тем не менее, у игрока скользнула опорная нога перед ударом и он попал выше ворот.

В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Встреча проходит без зрителей из-за коронавируса.

Смотрите, как "Шахтер" прошел в 1/16 Лиги Европы "Бенфику"

Смотрите, как "Вольфсбург" прошел в 1/16 Лиги Европы "Мальме"

Напомним, что накануне Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля. Исходя из этого решения, можно говорить, что и повторная встреча "Шахтера" с "Вольфсбургом" – в Харькове, 19 марта – пройдет при пустых трибунах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама