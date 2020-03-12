Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

"Вольфсбург" – "Шахтер": видео голов матча Лиги Европы (обновляется)

12 марта, 23:01

Максим Перепелица

Матч проходит при пустых трибунах из-за коронавируса

"Шахтер" играет с "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер". Главная потеря "Шахтера" в этом матче – травма Тараса Степаненко. Опорнику прооперировали мениск, футболист пропустит около месяца.

Читайте также: в Германии сметают макароны и туалетную бумагу, а украинские фанаты занимают места в пабах

Жуниор Мораес открыл счет на 17-й минуте после навеса Исмаили и отскока от игрока "Вольфсбурга".

Позже, Виктор Коваленко не смог реализовать пенальти, после того, как арбитр зафиксировал руку у защитника с помощью системы ВАР.

Реклама

Под конец первого тайма Вгорст мог сравнивать счет после назначения пенальти в сторону "Шахтера". Тем не менее, у игрока скользнула опорная нога перед ударом и он попал выше ворот.

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Встреча проходит без зрителей из-за коронавируса.

Смотрите, как "Шахтер" прошел в 1/16 Лиги Европы "Бенфику"

Смотрите, как "Вольфсбург" прошел в 1/16 Лиги Европы "Мальме"

Напомним, что накануне Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля. Исходя из этого решения, можно говорить, что и повторная встреча "Шахтера" с "Вольфсбургом" – в Харькове, 19 марта – пройдет при пустых трибунах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...