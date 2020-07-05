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"Волынь" тормозит в Первой лиге и вылетает из тройки, "Ингулец" и "Металлист" побеждают

5 июля, 11:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Львовский "Рух" не играет из-за коронавируса и пока что отстает от конкурентов

Продолжается турнир в Первой лиге Украины, где завязалась серьезная интрига в борьбе за путевки в Премьер-лигу. После предыдущего тура "Металлист 1925" вырвался в лидеры Первой лиги: молнии, ливни, фанаты на трибунах. В субботу прошло большинство матчей 22-го тура, в том числе с участием лидеров.

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Харьковский "Металлист 1925" остался во главе таблицы после победы над "Горняком-Спорт" со счетом 2:1. Интересно, что все мячи соперники забили за стартовые полчаса.

Также победы с минимальной разницей добыли и другие команды из компании лидеров: "Ингулец" – над "Авангардом" (3:2), "Агробизнес" – над "Черкасчиной" (1:0), "Минай" – над "Балканами" в гостях (2:1). А вот "Волынь" недосчиталась очков, сыграв лишь вничью с "Кремнем". Причем гости спаслись лишь на последней минуте после пенальти ветерана Кожанова – 1:1.

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Напомним, что "Рух" свой матч тура пропустил из-за проблем с коронавирусом и пока что отстал от лидеров. Как мы писали, еще в одном украинском футбольном клубе зафиксировали вспышку коронавируса.

Смотрите, как "Ингулец" играл в финале Кубка Украины с "Шахтером"

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футбол Волынь первая лига Металлист 1925 Агробизнес Волочиск Ингулец

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