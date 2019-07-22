"Вообще не знал о такой команде": вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало

Голкипер киевлян Георгий Бущан. Фото: Динамомания

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан отреагировал на жеребьевку третьего раунда квалификации ЛЧ, по итогам которой киевлянам достался в соперники "Брюгге". "Что скажу? Вроде неплохо. Равно как и то, что первый матч мы проводим на поле соперника, – заявил Георгий Бущан. – Хотя особых предпочтений накануне жеребьевки у меня и не было. Главное – не то, какой соперник нам достался, а то, чтобы мы в предстоящих поединках с ним сумели показать качественный футбол и прошли дальше. Если мы выйдем в следующий этап, то не будет иметь значения, какую именно команду мы прошли".

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При этом Георгий Бущан признался, что в списке возможных соперников "Динамо" для него была одна темная лошадка. "Тот же ЛАСК – вообще неизвестная мне команда, о ее существовании я узнал, когда познакомился с перечнем наших возможных соперников, – говорит голкипер киевлян. – Конечно, "Брюгге" – это совсем другая история, это клуб с именем, и сейчас это неплохая команда. Но, считаю, до первого матча мы с нашим соперником в равных условиях, и шансы наши на выход в следующий раунд равны – 50 на 50".

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Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

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