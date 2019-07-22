Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Вообще не знал о такой команде": вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

22 июля, 18:44

Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало

Голкипер киевлян Георгий Бущан
Голкипер киевлян Георгий Бущан. Фото: Динамомания

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан отреагировал на жеребьевку третьего раунда квалификации ЛЧ, по итогам которой киевлянам достался в соперники "Брюгге". "Что скажу? Вроде неплохо. Равно как и то, что первый матч мы проводим на поле соперника, – заявил Георгий Бущан. – Хотя особых предпочтений накануне жеребьевки у меня и не было. Главное – не то, какой соперник нам достался, а то, чтобы мы в предстоящих поединках с ним сумели показать качественный футбол и прошли дальше. Если мы выйдем в следующий этап, то не будет иметь значения, какую именно команду мы прошли".

"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по ЛЧ

При этом  Георгий Бущан признался, что в списке возможных соперников "Динамо" для него была одна темная лошадка. "Тот же ЛАСК – вообще неизвестная мне команда, о ее существовании я узнал, когда познакомился с перечнем наших возможных соперников, – говорит голкипер киевлян. – Конечно, "Брюгге" – это совсем другая история, это клуб с именем, и сейчас это неплохая команда. Но, считаю, до первого матча мы с нашим соперником в равных условиях, и шансы наши на выход в следующий раунд равны – 50 на 50".

Смотрите, как "Брюгге" играл с "Генком" Руслана Малиновского

Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, Динамо Киев, Брюгге, Георгий Бущан

Вы сейчас просматриваете новость " "Вообще не знал о такой команде": вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина vs Грузия: вингер "Динамо" признался, за какую сборную намерен выступать на взрослом уровне

Сегодня, 17:30

В начале лета Георгий Цитаишвили стал героем молодежного чемпионата мира, забив в золотом финале с Южной Кореей

Страсти по Супряге: агент ответил Шацких на фразу о том, что Владислав – не Роналду

Сегодня, 16:53

Представитель чемпиона мира поблагодарил помощника Хацкевича за мотивирующее интервью

"Динамо" достался российский клуб в Лиге чемпионов, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново

Сегодня, 13:18

Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома

"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов

Сегодня, 17:41

Хацкевич больше не сможет жаловаться на возраст своей команды

Нефедов обещает внедрить системные изменения на таможне в 2020

Штрафы для «евробляхеров» могут отложить - Зеленский внес проект

Меган Маркл и принц Гарри в третий раз ищут няню для своего сына

Ученые нашли бактерию, которая питается метаном

Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer

НАСА: корабль Crew Dragon от SpaceX взорвался при посадке

Microsoft расшифрует иммунную систему человека

Испытания летающего электрического катера SeaBubbles в Майами

Лунная гонка: как державы собираются присвоить спутник Земли

Доктор Комаровский объяснил, когда можно давать антибиотики детям

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Ученые нашли самую древнюю пиранью в мире

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь