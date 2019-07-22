Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов

22 июля, 17:41

Хацкевич больше не сможет жаловаться на возраст своей команды

Виктор Цыганков - самый дорогой футболист в составе обеих команд
Виктор Цыганков - самый дорогой футболист в составе обеих команд. Фото: AFP

Сегодня киевское "Динамо" узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Киевляне стартуют на международной арене матчами против вице-чемпиона Бельгии "Брюгге". На данный момент букмекеры не видят явного фаворита в этой паре – коэффициент на проход в следующий раунд для обеих команд 1.9. Ранее мы писали, что из себя представляет "Брюгге", а сейчас предлагаем сравнить составы команд.

Суммарная стоимость состава "Брюгге" согласно данным transfermarkt.com, составляет 109,33 млн евро. Стоимость всех игроков "Динамо" почти на 10 миллионов меньше – 99,6 млн евро. Тем не менее киевляне могут похвастаться самым дорогим игроком чемпионата Украины – эксперты повесили ценник на Виктора Цыганкова в 20 млн евро, в то время как самым дорогим игроком "Брюгге" является голландец Арно Груневелд – 12 млн евро.

К слову, в случае неудачи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не сможет сетовать на молодость своих подопечных – средний возраст киевлян выше, чем у "Брюгге" –  24,9 против 23,4.

Также отметим, что в составе "Брюгге" выступает 17 легионеров, в том числе наш Эдуард Соболь и экс-форвард "Зари" нигериец Деннис Боннавентуре, а у киевлян только 11 иностранных игроков в составе, к тому же Карлос Самбрано и Александр Пантич просто числятся в команде.

28 июля в Одессе "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Этот поединок ознаменует открытие нового сезона. Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины. Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.

Год назад трофей выиграли киевляне:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Брюгге, Виктор Цыганков

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина vs Грузия: вингер "Динамо" признался, за какую сборную намерен выступать на взрослом уровне

Сегодня, 17:30

В начале лета Георгий Цитаишвили стал героем молодежного чемпионата мира, забив в золотом финале с Южной Кореей

Страсти по Супряге: агент ответил Шацких на фразу о том, что Владислав – не Роналду

Сегодня, 16:53

Представитель чемпиона мира поблагодарил помощника Хацкевича за мотивирующее интервью

Проиграли Малиновскому и призвали Соболя: представляем соперника "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 16:48

Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранили главную звезду

"Динамо" достался российский клуб в Лиге чемпионов, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново

Сегодня, 13:18

Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома

Полные результаты жеребьевки третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 13:18

Команда Александра Хацкевича отправится в Бельгию

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 11:35

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Польза и вред зеленого лука

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Как улучшить обмен веществ в организме: 10 дельных советов

Как помочь организму при резкой перемене погоды

Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?

"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 10,4%

Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Что лечит калина в организме человека

Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь