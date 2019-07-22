"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов
Хацкевич больше не сможет жаловаться на возраст своей команды
Сегодня киевское "Динамо" узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Киевляне стартуют на международной арене матчами против вице-чемпиона Бельгии "Брюгге". На данный момент букмекеры не видят явного фаворита в этой паре – коэффициент на проход в следующий раунд для обеих команд 1.9. Ранее мы писали, что из себя представляет "Брюгге", а сейчас предлагаем сравнить составы команд.
Суммарная стоимость состава "Брюгге" согласно данным transfermarkt.com, составляет 109,33 млн евро. Стоимость всех игроков "Динамо" почти на 10 миллионов меньше – 99,6 млн евро. Тем не менее киевляне могут похвастаться самым дорогим игроком чемпионата Украины – эксперты повесили ценник на Виктора Цыганкова в 20 млн евро, в то время как самым дорогим игроком "Брюгге" является голландец Арно Груневелд – 12 млн евро.
К слову, в случае неудачи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не сможет сетовать на молодость своих подопечных – средний возраст киевлян выше, чем у "Брюгге" – 24,9 против 23,4.
Также отметим, что в составе "Брюгге" выступает 17 легионеров, в том числе наш Эдуард Соболь и экс-форвард "Зари" нигериец Деннис Боннавентуре, а у киевлян только 11 иностранных игроков в составе, к тому же Карлос Самбрано и Александр Пантич просто числятся в команде.
28 июля в Одессе "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Этот поединок ознаменует открытие нового сезона. Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины. Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.
Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.
Год назад трофей выиграли киевляне:
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