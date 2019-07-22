"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов

Хацкевич больше не сможет жаловаться на возраст своей команды

Виктор Цыганков - самый дорогой футболист в составе обеих команд. Фото: AFP

Сегодня киевское "Динамо" узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Киевляне стартуют на международной арене матчами против вице-чемпиона Бельгии "Брюгге". На данный момент букмекеры не видят явного фаворита в этой паре – коэффициент на проход в следующий раунд для обеих команд 1.9. Ранее мы писали, что из себя представляет "Брюгге", а сейчас предлагаем сравнить составы команд.

Суммарная стоимость состава "Брюгге" согласно данным transfermarkt.com, составляет 109,33 млн евро. Стоимость всех игроков "Динамо" почти на 10 миллионов меньше – 99,6 млн евро. Тем не менее киевляне могут похвастаться самым дорогим игроком чемпионата Украины – эксперты повесили ценник на Виктора Цыганкова в 20 млн евро, в то время как самым дорогим игроком "Брюгге" является голландец Арно Груневелд – 12 млн евро.

К слову, в случае неудачи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не сможет сетовать на молодость своих подопечных – средний возраст киевлян выше, чем у "Брюгге" – 24,9 против 23,4.

Также отметим, что в составе "Брюгге" выступает 17 легионеров, в том числе наш Эдуард Соболь и экс-форвард "Зари" нигериец Деннис Боннавентуре, а у киевлян только 11 иностранных игроков в составе, к тому же Карлос Самбрано и Александр Пантич просто числятся в команде.

28 июля в Одессе "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Этот поединок ознаменует открытие нового сезона. Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины. Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.

Год назад трофей выиграли киевляне:

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