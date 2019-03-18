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"Ворскла" упускает победу над "Арсеналом" и первую шестерку чемпионата Украины

Сегодня, 18:52

Полтавский клуб упустил шанс побороться за еврокубковые места

Фото: ФК "Арсенал" Киев
"Ворскла" упускает победу над "Арсеналом" и первую шестерку чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fcb/2ac/5c8fcb2acf9c1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fcb/2ac/5c8fcb2acf9c1.png Футбол Полтавский клуб упустил шанс побороться за еврокубковые места

Полтавская "Ворскла" на выезде не удержала победу над столичным "Арсеналом" в заключительном матче 22-го тура чемпионата Украины. Подопечные Василия Сачко после быстрого пропущенного мяча вели в счете благодаря дублю Вячеслава Шарпара – оба мяча футболист забил с 11-метровой отметки. Но на последних секундах встречи свой дубль оформил Вакуленко, реализовав пенальти. Полтавчане не смогли завоевать место в первой шестерке и будут бороться за сохранение прописки в элите.

"Арсенал" в третий раз сыграл вничью в Премьер-лиге и остается на последнем месте в турнирной таблице. Они на четыре очков отстают "Черноморца". Напомним, худшая команда сезона автоматически вылетает Перваую-лигу.

"Арсенал" – "Ворскла" – 2:2
Голы: Вакуленко (8, 90, пен), Шарпар (24, пен, 56, пен)

"Арсенал": Пидкивка, Жичиков, Дубинчак, Вакуленко, Домбровский (Янаков, 72), Авагимян, Ориховский (Липартия, 61), Кадимян (Сагуткин, 58), Танковский, Башлай, Ковпак.

"Ворскла": Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Артур, Сакив, Чеснаков, Габелок (Ребенок, 77), Шарпар, Коломоец, Николас Карека.

Предупреждения: Кадимян (54), Гиоргадзе (55), Коломоец (55), Пердута (83).

Ранее мы писали, что ФФУ перенесла матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов: новые даты. В Федерации учли письмо от Национальной полиции и просьбу главного тренера сборной.

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Ворскла Полтава

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Сегодня|Спорт

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