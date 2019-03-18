"Ворскла" упускает победу над "Арсеналом" и первую шестерку чемпионата Украины
Полтавский клуб упустил шанс побороться за еврокубковые места
Полтавская "Ворскла" на выезде не удержала победу над столичным "Арсеналом" в заключительном матче 22-го тура чемпионата Украины. Подопечные Василия Сачко после быстрого пропущенного мяча вели в счете благодаря дублю Вячеслава Шарпара – оба мяча футболист забил с 11-метровой отметки. Но на последних секундах встречи свой дубль оформил Вакуленко, реализовав пенальти. Полтавчане не смогли завоевать место в первой шестерке и будут бороться за сохранение прописки в элите.
"Арсенал" в третий раз сыграл вничью в Премьер-лиге и остается на последнем месте в турнирной таблице. Они на четыре очков отстают "Черноморца". Напомним, худшая команда сезона автоматически вылетает Перваую-лигу.
"Арсенал" – "Ворскла" – 2:2
Голы: Вакуленко (8, 90, пен), Шарпар (24, пен, 56, пен)
"Арсенал": Пидкивка, Жичиков, Дубинчак, Вакуленко, Домбровский (Янаков, 72), Авагимян, Ориховский (Липартия, 61), Кадимян (Сагуткин, 58), Танковский, Башлай, Ковпак.
"Ворскла": Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Артур, Сакив, Чеснаков, Габелок (Ребенок, 77), Шарпар, Коломоец, Николас Карека.
Предупреждения: Кадимян (54), Гиоргадзе (55), Коломоец (55), Пердута (83).
Ранее мы писали, что ФФУ перенесла матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов: новые даты. В Федерации учли письмо от Национальной полиции и просьбу главного тренера сборной.
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