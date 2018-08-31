"Ворскла" узнала соперников в группе Лиги Европы

Полтавчане сыграют против "Арсенала", "Спортинга" и "Карабаха"

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. На этой стадии выступает бронзовый призер чемпионата Украины полтавская "Ворскла". Подопечные Василия Сачко без отбора попали сразу в группу.

Во время жеребьевки "Ворскла" была в четвертой корзине. С первой полтавчанам попался "Арсенал" (Англия), со второй – "Спортинг" (Португалия), с третьей – "Карабах" (Азербайджан).

Даты матчей группового этапа Лиги Европы:

20 сентября: тур 1

4 октября: тур 2

25 октября: тур 3

8 ноября: тур 4

29 ноября: тур 5

13 декабря: тур 6

Расписание матчей "Ворсклы" будет известно чуть позже.

Напомним, что "Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда Юрия Вернидуба не удержала нужный счет в поединке с немецким "Лейпцигом".

Кстати, вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" сыграет против таких команд – "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия).