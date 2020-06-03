Вот кому коронавирус на пользу: Роналду вернулся после карантина в сумасшедшей форме

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Потугалии Криштиану Роналду продолжает усиленно готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Италии. По информации источника, португалец прибыл на очередную тренировку туринской команды за четыре часа до ее начала. Ранее Криштиану Роналду показал новый образ и попросил одобрения у фанатов.

Португалец позанимался индивидуально, после чего к нему присоединились партнеры по команде. Отмечается, что 35-летний форвард находится в лучшей форме, чем он был до приостановки сезона. Его нынешние физические показатели превышают предыдущие результаты тестов. Напомним, что Роналду провел карантин дома на острове Мадейре, где тренировался на местном стадионе.

Смотрите, как Роналду забивал до карантина:

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В текущем сезоне португалец провел 22 матча в Серии А, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи. "Ювентус" лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая "Лацио" на 1 очко. Также "старая синьора" продолжает участие в Лиге чемпионов.

Также сообщалось, что горячую тренировку возлюбленной Роналду испортила дочка. Джорджина делала упражнения со спортивной резинкой, а рядом играла дочурка Алана Мартина. Когда малышке стало скучно, она подошла к телефону, на который мама записывала видео, и перевернула его.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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