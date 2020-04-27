Невеста Роналду показала еще одну горячую тренировку, которую испортила дочка

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, провела тренировку на глазах у своей дочери Аланы Мартины. Джорджина делала упражнения для ягодиц со спортивной резинкой, а рядом играла дочка Алана Мартина. После скучной игры девочка решила подойти к телефону, на который мама записывала видео, и перевернула его.
"Начинаю неделю, занимаясь вместе с одним из главных людей в моей жизни", – подписала видео девушка игрока.
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Добавим, что у Роналду также есть три ребенка, рожденные от суррогатных матерей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео.
Ранее мы рассказывали о том, как возлюбленная Роналду в обтягивающих штанах показала, как делает упражнения для ягодиц. Джорджина Родригес активно тренируется во время карантина.
Также мы писали, что игрок "Ювентуса" в футболке "Шахтера" на карантине сыграл в любопытную игру с мамой. Дуглас Коста вместе с сестрами попробовали на вкус сахарную пудру.
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