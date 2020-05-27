К модельному бизнесу готов: Криштиану Роналду показал новый образ и попросил одобрения у фанатов

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в социальных сетях поделился фотографией, представ с новой прической. Португалец распустил свой знаменитый хвостик и похвастался кучерями. "Одобряете?" – подписал фото Роналду. Ранее сегодня мы писали, что Криштиану Роналду поразил баскетбольное кольцо.

В комментариях под фото болельщики футболиста шутят, что Роналду уже понимает, что завершил карьеру и сейчас готовится к модельному бизнесу.

Ранее мы писали, что невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес подстригла футболиста во время карантина. Девушка умело подстригла футболиста под машинку, оставив только привычный хвостик.

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Однако больше доверять свою прическу возлюбленной Криштиану не решился. Некоторое время назад он уже похвастался кучерявой шевелюрой, а сейчас снова предстал перед публикой без привычного хвостика.

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Кстати, мы писали, что юному болельщику Криштиану Роналду не повезло во время карантина обратиться за помощью к собственному отцу. Ранее мы опубликовали видео, на котором отец поиздевался над сыном, желавшим прическу, как у Криштиану. Мальчик хотел быть похожим на знаменитого португальца, но у его отца было другое мнение. Сдерживая смех, отец показал на своем телефоне фото бразильца Роналдо и сказал: "Есть только один Роналдо".

Вы еще помните, как забивает Криштиану Роналду? тогда смотрите видео ниже:

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