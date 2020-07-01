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Вот так необычно поздно: в чемпионате Германии назвали дату начала следующего сезона

1 июля, 21:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкая Бундеслига откроет новый сезон 2020/2021 лишь осенью - 18 сентября

В минувшую субботу завершился очередной сезон в чемпионате Германии. Немцы первыми из ТОП-5 пришли к финишу во время пандемии коронавируса, если не считать досрочное окончание чемпионата Франции. Смотрите итоговое положение в Бундеслиге и результаты последнего тура. И вот сегодня, в среду, уже стала известна дата начала нового сезона.

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Чемпионат Германии сезона 2020/2021 в элите начнется 18 сентября, сообщил официальный сайт Бундеслиги. Естественно, такое необычно позднее начало объясняется "опозданием" с финишем предыдущего сезона. Интересно, что Вторая Бундеслига стартует на три недели раньше – 28 августа. Чтобы выйти на обычный график, возможно, зимой сократят рождественскую паузу.

В сезоне же 2019/20 "Бавария" досрочно восьмой раз подряд стала чемпионом. Правда, еще в деле остается бременский "Вердер". Бывшая команда Виктора Скрипника 2 и 6 июля сыграет с клубом Второй Бундеслиги, "Хайденхаймом", переходные матчи за право выступить в элите в следующем чемпионате.

В конце мая во Франции назвали дату начала нового сезона, однако же Лига 1, напомним, сезон 2019/2020 не доигрывала.

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