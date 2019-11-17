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Возле Олимпийского стадиона в Лондоне нашли бомбу

17 ноября, 16:40

Матч "Вест Хэма" с "Арсеналом" может не состояться 9 декабря

Территорию оградили

Территорию оградили / Фото: The Sun

Возле Олимпийского стадиона в Лондоне обнаружили бомбу. Произошло это во время работ по облагораживанию территории. Оказалось, что это снаряд времен Второй мировой войны. Не так давно мы писали, что в Италии из-за бомбы Второй мировой эвакуировали тысячи людей.

На данный момент вокруг места находки выставили ограждение радиусом 150 метров. Сейчас считается, что найденная неразорвавшаяся бомба не представляет угрозы. Поэтому визит саперов на место раскопок запланирован лишь на 25 ноября.

Пока что матч двух лондонских команд – "Вест Хэма", играющего на Олимпийском стадионе, и "Тоттенхэма", как и ранее, запланирован на 23 ноября. Визит же саперов может изменить ситуацию, и встреча "Вест Хэма", за который, напомним, играет наш Андрей Ярмоленко, в Премьер-лиге против "Арсенала" 9 декабря может и не состояться. Точнее, ее могут перенести.

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Похожую бомбу уже не так давно находили в Великобритании. В 2017 году "подарок" всплыл в Бирмингеме.

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Лондон стадион бомба Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: The Sun

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