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В Италии из-за бомбы Второй мировой эвакуировали тысячи людей

21 октября, 00:06

Из числа временно эвакуированных жителей города около 200 человек обратились за медицинской помощью

Фото: rainews.it

Фото: rainews.it

Местные власти эвакуировали четыре тысячи человек из центра итальянского города Больцано, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, найденную во время строительных работ.

Об этом сообщает Rai.

"4 тысячи человек покинули свои дома, а 60 тысяч остались за закрытыми дверями в своих домах в промежуток между 9 часами и 11:30. Звук сирены сообщал жителям о начале и окончании спасательных работ", – говорится в сообщении. Из числа временно эвакуированных жителей города около 200 человек обратились за медицинской помощью к волонтерам Красного Креста.

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Как отмечается, бомбу обезвредили и транспортировали на полигон для дальнейшего уничтожения по результатам трехчасовой работы спасательных служб. Это оказалась авиабомба времен Второй мировой войны. После проведения операции центральную часть города открыли для движения транспорта.

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Как сообщалось, ранее возле одного из самых популярных пляжей Барселоны – Сан-Себастиа – была обнаружена бомба 80-летней давности. По словам полиции, они эвакуировали пляж и установили зону безопасности в 250 метров вокруг устройства.

Ранее в Берлине обезвредили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. В операции были задействованы сотни полицейских и пожарных. Бомбу весом в центнер обнаружили в пятницу на стройплощадке недалеко от торгового центра Alexа.

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Италия эвакуация бомба вторая мировая война

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