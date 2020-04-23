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Возлюбленная Роналду в обтягивающих штанах показала, как делает упражнения на ягодицы

23 апреля, 19:29

Максим Перепелица

Джорджина Родригес активно тренируется во время карантина

Джорджина Родригес, невеста игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду, поддерживает себя в форме на карантине. Возлюбленная португальского футболиста не забывает активно тренироваться в домашних условиях. Девушка с гантелями в руках поприседала под музыку и выложила видео у себя в Instagram.

"Красота – это баланс между содержанием и формой", – написала Джорджина под видео.

Джорджина Родригес – тренировка Видео: Instagram

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Видео тренировки, где девушка выполняет упражнения на ягодицах, за три часа посмотрели более одного миллиона человек. Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017 году у пары родился ребенок. Также у Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

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Также мы писали, что игрок "Ювентуса" в футболке "Шахтера" на карантине сыграл в любопытную игру с мамой. Дуглас Коста вместе с сестрами попробовали на вкус сахарную пудру.

Смотрите, какой подарок сам Криштиану Роналду получил на свое 35-летие:

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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