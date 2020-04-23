Роналду не пускают тренироваться на поле, но он нашел способ поработать над собой

Португальский форвард занимается на тренажерах и совершенствует тело и разум

Звездный Криштиану Роналду продолжает готовиться к возобновлению сезона в Италии. Его итальянский клуб, "Ювентус", требовал возвращения футболистов в свое расположение к минувшему воскресенью. Напомним, как прошла последняя вечеринка Криштиану перед возвращением в "Ювентус".

Правда, итальянским клубам пока не разрешили возобновить тренировки на полях. Поэтому игроки продолжают заниматься индивидуально. 35-летний Роналду показал, что он не ленится и работает над собой. Выложив очередное фото в соцсетях, на велотренажере, форвард улыбнулся, поднял верх большие пальцы сразу двух рук и сообщил: "Тренировка для совершенствования разума и тела".

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Правда, Криштиану не уточнил, где он находится. Исходя из требований "Ювентуса", он должен был бы приехать в Италию. Но, возможно, клубы Серии А разрешили игрокам задержаться дома, поскольку массовые тренировки на Апеннинах пока что запрещены.

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Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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