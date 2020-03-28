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Шок, пока школы закрыты: десятилетнего футболиста подстрелили на детской площадке

28 марта, 20:14

Богдан Юрков

Парень, игравший в футбол, госпитализирован с ранением груди. Стреляли из травматического оружия

В десятилетнего мальчика, играющего в футбол, выстрелили на детской площадке в Москве, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее в Хмельницкой области восьмилетний мальчик расстрелял родного брата.

10-летний школьник играл в футбол на Ташкентской улице Москвы, когда в него выстрелили. По предварительной информации, стреляли из травматического оружия. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали с ранением груди. Полиция начала проверку.

Отметим, что сейчас в российских школах идут весенние каникулы. Из-за коронавируса они продлятся три недели вместо одной – с 23 марта по 12 апреля.

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Как мы писали ранее, сестра футболиста "Вероны" погибла в перестрелке, когда ее брат находился на другом континенте. В Гане умерла родственница полузащитника Эммануэля Агьеманга-Баду.

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Также сообщалось, что в Мексике футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой. Убиты 16 человек, среди которых – дети, пришедшие посмотреть игру.

Смотрите сюжет о том, как одессит устроил стрельбу из окна по прохожим

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Россия Москва школьник стрельба

Источник: Championat.ru

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