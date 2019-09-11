"Возня с мячом, непонятные обыгрыши – буду это пресекать": Ротань прокомментировал игру с Мальтой

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Сборная Украины U-21 в матче отбора Евро-2021 сумела обыграть Мальту 4:0, однако наставник Руслан Ротань недоволен вторым таймом, когда игроки расслабились и действовали по счету.

- Счетом и содержанием первый тайм меня очень порадовал. Я остался доволен и отношением, и выполнением требований. Второй тайм испортил всю картину матча. Я буду это пресекать. Нужно выходить и не играть по счету, а действовать в запланированном ключе. Нужно оставаться предельно мотивированными и собранными", – рассказал наставник.

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"Возня с мячом, непонятные обыгрыши. После матча с финнами мы запретили ребятам это делать. Они возвращаются в юношество, а нужно двигаться во взрослый футбол. Наша задача – убрать это как можно быстрее. Я очень доволен настроем на матч. Ребята понимали, что после проигрыша от Финляндии нужно реабилитироваться перед болельщиками. Они чувствовали ответственность", – отметил Руслан Ротань.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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