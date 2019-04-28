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Возомнил себя Кличко: Неймар ударил болельщика в подбородок после поражения от "Ренна"

28 апреля, 12:21

Стычка произошла на трибунах "Стад де Франс", когда бразильский форвард направлялся на награждение

Фото: AFP

Поражение "ПСЖ" в финале Кубка Франции от "Ренна", по ходу которого парижане умудрились растерять преимущество в два мяча, а затем уступить в серии пенальти, обрастает новыми скандальными подробностями. Напомним, для "Ренна" этот титул оказался первым с 1971 года. Что касается "ПСЖ", то появилось второе кряду подтверждение, что проигрывать достойно звезды из Парижа не умеют.

Как сообщалось ранее, в концовке встречи с "Ренном" за грязный прием был удален форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. На 119-й минуте матча 20-летний чемпион мира потерял мяч и шипами ударил по колену защитника соперников Дамьена да Сильву, за что увидел перед собой красную карточку.

А уже после матча случился еще один скандал. Другой нападающий парижан Неймар, который в этой встрече забил свой первый с января гол, ударил в подбородок одного из болельщиков. Это случилось в тот момент, когда бразилец поднимался по трибунам для награждения. Между Неймаром и фаном, снимавшим игроков на телефон, произошел словесный конфликт. И, уходя, Неймар применил к болельщику прием из боксерского арсенала, попав тому в подбородок. 

Напомним, на днях Неймара отстранили от еврокубков за слова о людях, ничего не смыслящих в футболе. Бразильского форварда парижан дисквалифицировали на три матча за критику судей в Instagram.

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Тег чемпионат Франции, псж, Неймар, Ренн

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Сегодня|Спорт

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