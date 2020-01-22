Возвращение блудного сына: некогда самый дорогой футболист планеты готов отправиться в Англию

Гарет Бэйл / Фото: Real Madrid

"Тоттенхэм Хотспур" рассматривает возможность приобретения нападающего "Реала" Гарета Бэйла, сообщает El Chiringuito. По информации источника, президенты клубов встретились в Мадриде, чтобы обсудить потенциальный переход игрока. Речь может идти как об арендном соглашении, так и полноценном трансфере игрока по окончании сезона. Но лондонский клуб не намерен платить за игрока более 30 миллионов.

Читайте также: игрока "Реала" пытались ограбить в Мадриде – ему помогли прохожие

Также ранее была информация, что в нападающем сборной Уэльса заинтересован "Манчестер Юнайтед". Гарет Бэйл принял участие в 12 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. Нападающий сборной Уэльса забил два гола и стал автором двух результативных передач. "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 20 турах.

Реклама

Бэйл защищал цвета "Тоттенхэма" с 2007-го по 2013-й годы, после чего перешел в "Реал" за 101 миллион евро, став самым дорогим футболистом планеты.

Ранее мы рассказывали, что на рождественской вечеринке "Реала" Бэйлу подарили то, что ранее разозлило руководство клуба. Футболисты подарили друг другу очень креативне подарки.

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Смотрите, как Бэйл забивал за сборную Уэльса:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама