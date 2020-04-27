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"Впечатление, что в Беларуси нет больных, а новости посмотришь – куча заболевших": Милевский рассказал о коронавирусе

27 апреля, 21:58

Максим Перепелица

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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в прямом эфире на своем канале "Миля" высказался о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Несмотря на пандемию чемпионат не был прерван и уже сыграно шесть туров. Кстати, бывший тренер "Зари" доволен накалом борьбы.

"В Беларуси все идет своим чередом. Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить. Мы тренируемся, занимаемся. Карантина в Беларуси нет, но это не значит, что люди не переживают. Все умные и взрослые, каждый сам себе режиссер. Ходить может хоть десять тысяч, но по известным причинам они не ходят, и я их прекрасно понимаю", – сказал Милевский в прямом эфире на своем YouTube-канале "Миля".

Артем Милевский принял участие в пяти матчах чемпионата Беларуси и забил два гола. "Динамо" с семью очками занимает 14-е место.

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Артем Милевский чемпионат Беларуси коронавирус Динамо Брест

Источник: Миля Шоу

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