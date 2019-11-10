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Впервые в 21-м веке: игрок "Баварии" вписал свое имя в историю Бундеслиги

10 ноября, 17:24

Полузащитник "Баварии" помог своей команде одолеть принципиального соперника

Томас Мюллер

Томас Мюллер / Фото: Getty Images

"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в 11-м туре чемпионата Германии. Матч проходил в Мюнхене и завершился победой хозяев со счетом 4:0. В рамках встречи форвард "Баварии" Томас Мюллер стал автором голевой передачи, достигнув таким образом отметки в 100 ассистов в Бундеслиге. Немцу удалось стать первым игроком в 21-м веке, который записал на свой счет такое количество голевых передач.

В этом матче было установлено еще одно достижение – нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль и стал первым игроком, который смог забить 16 голов в 11 стартовых матчах сезона.

Напомним, что накануне "Бавария" уволила уникального тренера после разгрома от "Айнтрахта". Нико Ковачу не простили фиаско в предыдущем туре немецкого чемпионата.

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Также мы писали, что Жозе Моуринью может возглавить "Баварию". Он назвал условия, при которых готов возглавить клуб. Ранее французский специалист Арсен Венгер заявил, что ему также поступило предложение возглавить мюнхенцев. Также сообщалось, что представители "Баварии" выходили с предложением о работе на главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля.

Смотрите, как "Бавария" при Коваче разгромила в Лиге чемпионов "Тоттенхэм"

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Томас Мюллер

Источник: Евро-футбол

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