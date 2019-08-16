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Впервые за 10 лет Лионель Месси пропустит старт чемпионата Испании

Сегодня, 07:05

Аргентинский нападающий продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы правой ноги

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" 16 августа. В последний раз каталонский клуб проводил первый тур Ла Лиги без Месси в составе в 2009 году, сыграв против хихонского "Спортинга".

32-летний игрок продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы правой ноги. Из-за повреждения он пропустил предсезонный тур "Барселоны" по США. Ожидается, что Месси сможет возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе.

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Ранее была названа тройка претендентов на награду Лучшему футболисту сезона от УЕФА. Одним из претендентов является Лионель Месси. Обладатель награды станет известен во время жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа.

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Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА

Добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019. 

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Атлетик Бильбао

Источник: Спорт сегодня

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