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Впервые за 10 лет: рекорд Левандовского не спас "Баварию" от позора в чемпионате Германии

2 ноября, 23:36

Мюнхенский клуб потерпел разгромное поражение от "Айнтрахта"

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"Бавария" крупно проиграла "Айнтрахту" (1:5) в матче 10-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы пропустили пять голов в одном матче впервые с мая 2012 года. Тогда "Бавария" уступила со счетом 2:5 "Боруссии" в финале Кубка Германии.

В Бундеслиге "Бавария" не пропускала 5 голов с 2009 года, когда ее разгромил "Вольфсбург" (1:5). Интересно, что и в 2012-м, и в 2009 году мюнхенцы в итоге не смогли выиграть чемпионат Германии.

"Айнтрахт" – "Бавария" – 5:1
Голы: Костич (25), Соу (33), Абраам (49), Хинтереггер (61), Пасиенсия (85) – Левандовски (37)

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Кстати, матч против "Айнтрахта" стал историческим для нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. 31-летний поляк забил в 10-й игре подряд и повторил рекорд Бундеслиги. Подобное ранее удавалось форварду "Кельна" Клаусу Аллофсу в 1984 году, а также нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу в 2015-м. Всего в текущем сезоне Бундеслиги у Левандовского уже 14 голов.

Ранее мы писали, что нападающий "Лейпцига" повторил уникальный рекорд чемпионата Германии в матче с восемью забитыми голами. Тимо Вернер, за которым охотятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", сделал в этом матче хет-трик и отдал три голевых передачи.

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Источник: Спорт сегодня

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