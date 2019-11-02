Три гола, три ассиста: трансферная цель "МЮ" и "Ливерпуля" повторил уникальный рекорд Бундеслиги

Тимо Вернер / Фото: Reuters

"РБ Лейпциг" разгромил "Майнц" (8:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии. Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер, за которым охотятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", сделал в этом матче хет-трик и отдал три голевых передачи. Он стал первым игроком с 3 февраля 2001 года, которому удалось это сделать. Тогда Ионел Ганя, выступавший за "Штутгарт", забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи в игре против "Кайзерслаутерна" (6:1).

Ранее игрок "Баварии" прошел обряд крещения в собственной ванной. Процедура проходила дома в ванне бразильца. Крестил супругов пастор Тиаго Брюне и его жена Жанин.

Также мы писали, что тренировку "Баварии" прервали из-за подозрения сердечного приступа у игрока. Французский футболист Корентен Толиссо почувствовал себя плохо во время тренировки. После дополнительных тестов футболист был отпущен домой.

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А в чемпионате Испании Лионель Месси забил 500 гол левой ногой за "Барселону", но его команда сенсационно проиграла "Леганесу". Более 80 процентов всех голов за каталонцев аргентинский нападающий забил левой.

Смотрите феноменальный гол Месси с левой:

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