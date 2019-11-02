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Три гола, три ассиста: трансферная цель "МЮ" и "Ливерпуля" повторил уникальный рекорд Бундеслиги

2 ноября, 23:17

Немецкий форвард повторил достижение Ионела Гани 18-летней давности

Тимо Вернер

Тимо Вернер / Фото: Reuters

"РБ Лейпциг" разгромил "Майнц" (8:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии. Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер, за которым охотятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", сделал в этом матче хет-трик и отдал три голевых передачи. Он стал первым игроком с 3 февраля 2001 года, которому удалось это сделать. Тогда Ионел Ганя, выступавший за "Штутгарт", забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи в игре против "Кайзерслаутерна" (6:1).

Ранее игрок "Баварии" прошел обряд крещения в собственной ванной. Процедура проходила дома в ванне бразильца. Крестил супругов пастор Тиаго Брюне и его жена Жанин.

Также мы писали, что тренировку "Баварии" прервали из-за подозрения сердечного приступа у игрока. Французский футболист Корентен Толиссо почувствовал себя плохо во время тренировки. После дополнительных тестов футболист был отпущен домой.

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А в чемпионате Испании Лионель Месси забил 500 гол левой ногой за "Барселону", но его команда сенсационно проиграла "Леганесу". Более 80 процентов всех голов за каталонцев аргентинский нападающий забил левой.

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Лейпциг чемпионат Германии Майнц Тимо Вернер

Источник: Спорт сегодня

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