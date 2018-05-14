Впервые за 13 лет игрок оформил хет-трик в ворота "Барселоны"

В 37 туре чемпионата Испании "Леванте" обыграл "Барселону" – 5:4. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Эммануэл Боатенг.

Боатенг стал первым футболистом за 13 лет, который смог забить три гола в ворота "Барселоны" в матче чемпионата Испании. В последний раз это удалось сделать уругвайскому форварду "Вильярреала" Диего Форлану в мае 2005 года.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для каталонского клуба в нынешнем сезоне испанского первенства. Ранее команда Эрнесто Вальверде добыла 27 побед и 9 раз сыграла вничью. Всего же, прервалась рекордная 43-матчевая беспроигрышная серия "Барселоны" в Примере.

Отметим, что в этом сезоне лидер каталонского клуба Лионель Месси получил довольно неожиданную поддержку - 54-летняя фанатка сделала тату с изображением Месси на спине.

Ранее мы писали, что бывшая чемпионка мира по быстрым шахматам и блицу Анна Музычук получила в подарок от испанской "Барселоны" именную футболку с восьмым номером, принадлежащий легенде клуба Андресу Иньесте. Украинка посетила матч каталонцев в Примере против "Вильярреала" (5:1).