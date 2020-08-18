Впервые за 21 год итальянский клуб сыграет в финале Лиги Европы

"Интер" играл в финале турнира еще в прошлом столетии

Итальянский "Интер" обыграл донецкий "Шахтер" (5:0) в полуфинале Лиги Европы и 21 августа сразится за трофей с "Севильей". "Нерадзури" стали первым итальянским клубом, кто пробился в финал Лиги Европы/Кубка УЕФА за последние 21 год.

Реклама

В предыдущий раз представитель Серии А играл в финале второго по значимости еврокубкового турнира в 1999 году. Тогда "Парма" обыграла "Марсель" со счетом 3:0. Отметим, что годом ранее финал Кубка УЕФА был исключительно итальянским. Тогда трофей между собой разыгрывали "Лацио" и "Интер", и победа как раз досталась "черно-синим". А в 1997 году "Интер" отдал титул "Шальке".

В предыдущий раз "Интер" доходил до финала еврокубка в 2010 году, когда становился обладателем Лиги чемпионов. В целом клуб из Милана может похвастаться тем, что по три раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Читайте также: Тренер "Интера" после матча с "Шахтером": "Горняки" для меня – команда с большими, талантливыми игроками"

Смотрите, как "Интер" и "Шахтер" играли в полуфинале Лиги Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама