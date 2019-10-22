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Впервые за 26 лет обладатель "Золотого мяча" не претендует за награду в следующем году

22 октября, 15:53

Лука Модрич снимет с себя полномочия лучшего футболиста года

Лука Модрич

Лука Модрич / Фото: AFP

Обладатель "Золотого мяча" по итогам прошлого года полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не вошел в число претендентов на награду журнала France Football в 2019 году. Таким образом, впервые за 26 лет действующий обладатель трофея не сможет его защитить. Согласно информации RMC Sport, подобное произошло впервые с 1993 года. Тогда голландский форвард Марко ван Бастен не был номинирован на "Золотой мяч", хотя годом ранее выигрывал данную награду.

Смотрите, как Модрич забивает за "Реал":

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Напомним, в первой пятерке претендентов на "Золотой мяч"-2019 оказались нападающий Садьо Мане ("Ливерпуль"), форвард Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), полузащитник Френки де Йонг ("Барселона"), вратарь Уго Льорис ("Тоттенхэм") и хавбек Душан Тадич ("Аякс").

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Во вторую пятерку попали нападающий Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), защитник Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), полузащитник Донни ван де Бек ("Аякс"), форвард Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") и голкипер Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").

Третью пятерку сформировали нападающий Криштиану Роналду ("Ювентус"), вратарь Алиссон ("Ливерпуль"), защитник Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Карим Бензема ("Реал") и хавбек Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль").

В четвертую пятерку были включены защитник Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), полузащитник Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), нападающий Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), форварды Роберт Левандовски ("Бавария") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

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Золотой мяч Лука Модрич

Источник: Сегодня|Спорт

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