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Украинец поборется за молодежный "Золотой мяч": список всех претендентов

22 октября, 10:24

Вратарь реала и сборной Украины отлично себя проявил на победном чемпионате мира U-20

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин включен в число претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football, которое вручается лучшему молодому игроку по итогам года. Ранее мы сообщали, что украинец претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы Golden Boy 2019.

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Отметим, что Лунин является единственным вратарем в списке претендентов. Полностью список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 выглядит следующим образом:

Голкипер:

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  • Андрей Лунин ("Вальядолид")

Защитник:

  • Матейс де Лигт ("Ювентус")

Полузащитники:

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  • Жоау Фелиш ("Атлетико")
  • Джейдон Санчо ("Боруссия" Д)
  • Самуэль Чуквезе ("Вильярреал")
  • Ли Канг-Ин ("Валенсия")
  • Кай Хаверц ("Байер")
  • Маттео Гендузи ("Арсенал").

Нападающие:

  • Мойзе Кин ("Эвертон")
  • Винисиус Жуниор ("Реал")

Победитель будет выбран обладателями "Золотого мяча" прошлых лет. Приз Kopa Trophy вручается с 2018 года. Первым обладателем этой награды стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Напомним, что минувшим летом Лунин вместе с молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. По итогам турнира украинец был признан лучшим вратарем мундиаля. Правда, в текущем сезоне Лунин, выступающий в аренде за "Вальядолид" не провел на поле ни одного матча.

Напомним, что накануне Лунин вместе с первой командой завоевал путевку на Евро-2020. Сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе В. Тем не мене мы писали, почему сборной Украины важно обыграть Сербию в последнем матче отбора.

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вратарь Золотой мяч Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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