"Врач был без защитного костюма": полузащитника "Динамо" испугало тестирование на вирус в Беларуси

Белорусский полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун, отданный в аренду клубу второго португальского дивизиона "Вилафранкенше", рассказал о своем возвращении в родной Минск в связи с паузой в европейском футболе. А также Никита поведал о том, что его смутило в Беларуси в контексте ситуации с коронавирусом.

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"Во время возвращения в Минск никаких бумаг о самоизоляции не подписывал, – говорит Никита Корзун. – На тот момент ситуация не была настолько катастрофической и никаких принудительных мер никто не предпринимал. По прилету в Беларусь всем было предложено сдать анализы на коронавирус. Лишь предложили, никто не заставлял. Я летел с пересадкой в Амстердаме и очень удивился, что люди не выстроились в очередь для сдачи анализа. Сам я, конечно же, проверился, у меня ведь семья и я за них переживаю. Еще меня испугало то, как проходила сдача теста. Было два врача. Тот, который брал анализ, был одет в соответствующие средства защиты, а вот второй доктор, который записывал мои данные, был без защитного костюма".

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Никита Корзун / Фото: Getty Images

Напомним, чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, где команды продолжают играть в условиях пандемии коронавируса. Правда, на вопрос, ходит ли Никита Корзун на матчи белорусского первенства в Минске, он отвечает: "Нет, конечно. Только по телевизору смотрю".

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Кстати, Никита Корзун утверждает, что его договор аренды с португальским клубом рассчитан не до конца сезона, а до определенной даты: "То есть вне зависимости от того, началась бы пандемия, либо же нет, в мае вернулся бы в Киев".

Добавим, что, по последним данным, в Беларуси зафиксирован 3 281 случай заражения коронавирусом. Из них 33 оказались летальными.

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