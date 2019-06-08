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Врачи не вытащили с того света легенду "Тоттенхэма": у него остались жена и двое детей

8 июня, 23:20

Джастину Эдинбургу, совмещавшему тренерскую деятельность с парикмахерским бизнесом, было 49 лет

Джастин Эдинбург
Джастин Эдинбург. Фото: Getty Images

49-летний английский футболист и тренер Джастин Эдинбург скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает TEAMtalk. Эдинбургу стало плохо в понедельник, 3 июня. Он был госпитализирован, и врачи оказали ему необходимую помощь. Однако в субботу, 8 июня, сердце англичанина остановилось. Спасти его не удалось.

Эдинбург известен по выступлениям за лондонский "Тоттенхэм Хотспур", за который он играл с 1990 по 2000 год. Защитник принял участие в 215 матчах, отметившись одним забитым мячом. В 2006 году Эдинбург завершил профессиональную карьеру и стал тренером. Последним клубом, который англичанин возглавлял до сегодняшнего дня, был лондонский "Лейтон Ориент". В минувшем сезоне "Лейтон" одержал победу в Национальной лиге Англии – низшем профессиональном дивизионе страны, набрав 89 очков в 46 поединках.

Отметим, что у Джастина Эдинбурга остались жена и двое детей. Интересно, что тренерскую деятельность он совмещал с бизнесом. Ему принадлежала сеть парикмахерских на туманном Альбионе.

Бывший клуб Эдинбурга "Тоттенхэм" в этом сезоне дошел до финала ЛЧ

Как сообщалось ранее, сотни болельщиков пришли проститься с погибшим в ДТП рекордсменом Лиги Европы. Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе вместе с двоюродным братом. Лопнуло колесо на скорости 237 км/час: опубликованы причины смертельного ДТП с участием Рейеса.

Также сообщалось, что о погибшем в ДТП Рейесе жестко высказался знаменитый вратарь "Реала". "Езда на высокой скорости - предосудительный поступок. В ДТП были жертвы, помимо водителя. Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя", – заявил известный голкипер Сантьяго Каньисарес.

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Тег чемпионат Англии, Тоттенхэм

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Сегодня|Спорт

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