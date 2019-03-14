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Вратарь "Лиона" потерял память после столкновения со звездой "Барсы"

Сегодня, 09:58

Антони Лопеш, в которого врезался Коутиньо, со слезами ушел в раздевалку и там упал в обморок

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш на газоне
Вратарь "Лиона" Антони Лопеш на газоне. Фото: AFP
Вратарь "Лиона" потерял память после столкновения со звездой "Барсы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a07/ab7/5c8a07ab70578.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a07/ab7/5c8a07ab70578.png Футбол Антони Лопеш, в которого врезался Коутиньо, со слезами ушел в раздевалку и там упал в обморок

Вратарь французского "Лиона" Антони Лопеш, которого заменили в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:5), плохо себя чувствовал после ухода с поля. Об этом сообщает OL+.

Источник утверждает, что у португальского голкипера была рвота, и потом он потерял сознание в раздевалке. Также Лопеш не помнит, как говорил врачам на поле о желании продолжить игру.  Отметим, что 28-летний вратарь пострадал после столкновения с хавбеком каталонцев Филипе Коутиньо. Лопеш хотел продолжить игру и, даже в таком состоянии, спас команду от гола, но затем со слезами на глазах был вынужден покинуть поле.

Как сообщалось, "Барселона" разгромила "Лион" со счетом 5:1 и вышла в 1/4 Лиги чемпионов. Кипер "Лиона", получивший травму, уходил с поля при счете 0:2.

При этом героем матча стал тезка "Лиона" – Лионель Месси, записавший на свой счет, помимо двух голов, еще две результативные передачи. Кстати, открыл счет футболист по прозвищу Блоха издевательской паненкой с пенальти. Таким образом в активе аргентинца в нынешнем сезоне стало 36 забитых мячей. Феноменальная стабильность – "35 плюс" Месси забивает уже 11 сезонов кряду!

Напомним, жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов, куда пробилось сразу четыре клуба из Англии, состоится 15 марта.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Лион Франция

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Сегодня|Спорт

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