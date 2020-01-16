Вратарь "Ливерпуля" расплакался на обряде крещения своего одноклубника

Алисон Бекер / Фото: Reuters

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Нападающий сборной Бразилии и "Ливерпуля" Роберто Фирмино прошел обряд крещения, на котором присутствовали не только члены его семьи, но и его друг и одноклубник Алиссон Бекер.

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Бразильский голкипер принял непосредственное участие в церемонии крещения своего товарища, после чего не смог сдержать слез вместе с женой Фирмино Ларисой. Ролик события Фирмино опубликовал в своем профиле в Instagram.

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"Мой самый большой титул – твоя любовь, Иисус", – написал форвард "Ливерпуля" в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Алиссон Бекер стал лучшим бразильским игроком в Европе.

Также мы рассказывали, что экс-форвард "Ливерпуля" сделал интимное признание. В английских средствах массовой информации появилась новость о довольно откровенном заявлении, которое сделал известный футболист Крауч.

Вспомним, как "Ливерпуль" выиграл финал Лиги чемпионов у "Тоттенхэма":

Напомним, "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, одолев в финале бразильский "Фламенго".

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