Вратарь "Порту" совершил сумасшедший сейв, от которого отвиснет челюсть

Аугустин Марчесин / Фото: Instagram

В поединке чемпионата Португалии "Жил Висенте" принимал на своем стадионе "Порту". Этот поединок "драконы" проиграли со счетом 2:1, но если бы не кипер, могли пропустить больше.

Так, в одном из моментов новоиспеченный вратарь "Порту" Аугустин Марчесин в своем дебютном матче за новый клуб отличился невероятным двойным спасением ворот. Во время розыгрыша стандарта вратарь сумел отразить с близкого расстояния два удара соперника.

Кстати, аутсайдер чемпионата Украины арендовал восходящую звезду "Порту". Бразильский защитник ближайший сезон проведет в полтавском клубе.

В субботу в стартовом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на выезде обыграл "Динамо". Поединок прошел на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Луиша Каштру. Мы проводили онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер" с видеоповторами голов и комментариями ключевых моментов поединка.

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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