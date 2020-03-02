Вратарь поймал мяч руками в центре поля, но получил только желтую карточку

Вратарь дебютанта Североамериканской футбольной лиги (MLS) команды "Нэшвилл" Джо Уиллис в матче против "Атланта Юнайтед" отбил мяч руками в центре поля! Этот необычный эпизод случился уже в компенсированное время. Уиллис пытался в центре поля прервать контратаку соперника, мяч все равно остался у игрока "Аталанты" и тот решился пробить по пустым воротам из центрального круга, но полет мяча прервал прекрасный сейв Уиллиса.

Несмотря на грубое нарушение правил, ведь голкипер умышленно играл руками за пределами штрафной площади, рефери наказал его только желтой карточкой. Тем не менее, это все равно не спасло его команду от поражения в дебютном матче в лиге – 1:2.

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Обзор матча "Нэшвилл" – "Атланта Юнайтед":

Напомним, что накануне команда Дэвида Бекхэма проиграла дебютный матч в MLS. Команда знаменитого английского футболиста неудачно провела первый официальный матч в истории.

Свой первый домашний матч в MLS "Интер" проведет 14 марта против бывшей команды Бекхэма "Лос-Анджелес Гэлакси". Кстати, ранее клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.

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