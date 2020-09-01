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Вратарь рассказал о последствиях удара молнии: "Одно ухо не слышит, сожжены волосы, бутсы разошлись"

1 сентября, 11:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Молния прошла по телу 16-летнего спортсмена и через пятку вышла

Вратарь российского клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский вспомнил эпизод, когда в него во время тренировки попала молния. Инцидент случился в начале июля. Иван собирался пробить по мячу, подбежал к нему, и в этот момент в него ударила молния. Позже в Сети появилось видео удара молнии в 16-летнего вратаря из России.

"Последнее, что помню: вышел из дома, отключился и проснулся в больнице. Поле я не помню, этот день у меня вообще пропал. Ощущения? Мне говорили, что я в карете скорой помощи орал от боли. Но я этого не чувствовал, у меня был шок. Три дня в коме лежал.

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Тренер меня заводил. Я не дышал, у меня сердце остановилось. Он подбежал, сразу начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Сейчас ухо контужено, одно ухо не слышит. У меня были сожжены волосы. Молния прошла, по телу, по животу и через пятку вышла. У меня бутсы с двух сторон разошлись", – цитирует Заборовского championat.com со ссылкой на YouTube-канал "Как карта ляжет".

Ранее мы писали, что от удара молнии дотла сгорел дом знаменитого баскетболиста. Пожар уничтожил мебель, одежду и игрушки 5-летней дочери эстонского спортсмена Рейнара Халлика.

Смотрите сюжет о том, как защитить себя от молнии:

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молния вратарь Иван Заборовский

Источник: Сегодня|Спорт

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