Вратарь "Рейнджерса" ударил соперника ногой в спину и симулировал травму

Голкипер получил красную карточку и не доиграл поединок чемпионата Шотландии

Аллан показывает, как бил соперника. Фото rangers.co.uk.

Вратарь "Рейнджерса" Аллан Макгрегор был удален с поля в матче чемпионата Шотландии против "Хиберниана" за удар соперника ногой в спину. Инцидент произошел в самой концовке встречи.

На 89-й минуте встречи Макгрегор, вынося мяч из своей штрафной, в полете ногой ударил игрока "Хиберниана" Марка Макналти. После этого 37-летний вратарь упал и симулировал травму. Судья тем не менее показал ему красную карточку.

Удаление Макгрегора не помешало "Рейнджерс" одержать победу со счетом – 1:0.

Ранее мы писали, что чемпионом Шотландии 2019 года стал "Селтик". Это 50-й чемпионский титул в истории клуба из Глазго. "Селтик" выигрывает Премьер-лигу восьмой год подряд.

Напомним, что в зимнее межсезонье полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года, причем нынешний сезон 21-летний футболист завершит в львовском клубе на правах аренды. В апреле он вернется в Шотландию. Марьян Швед стал первым украинским игроком в истории "Селтика".

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