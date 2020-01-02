Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер "отшил" конкурента-новичка в "Баварии"

Мануэль Нойер не готов предоставить Александеру Нюбелю даже 15 матчей в сезоне

Мануэль Нойер / Фото: AFP

Ближайшим летом состав мюнхенской "Баварии" пополнит молодой вратарь "Шальке" Александер Нюбель. Пока что 23-летний голкипер молодежной сборной Германии выступает за "Шальке", но его агенты уже согласовали контракт с новым клубом. Ранее мы писали, что "Бавария" на место Нойера нашла вратаря в "Шальке".

На днях спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич обсуждал с 33-летним Нойером приход нового вратаря. В частности от имени руководства клуба Хасан просил Мануэля, чтобы тот согласился "поделиться" матчами: точнее, чтобы дать Нюбелю сыграть хотя бы 15 поединков в его первом сезоне в "Баварии" во всех турнирах. Однако нынешний №1 в Мюнхене не пошел на встречу боссам, заявив, что хочет выходить в стартовом составе на каждую игру, в том числе товарищескую.

Пока что неясно, как руководители клуба выйдут из щекотливой ситуации, ведь сидеть на лавке запасных амбициозный Нюбель явно не захочет. Контракт же самого Нойера рассчитан до лета 2021 года.

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