Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Вратарь "Шахтера" порадовал детей крутыми подарками

26 июля, 17:37

Андрей Пятов подарил детям 43 пары вратарских перчаток

Андрей Пятов
Андрей Пятов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Андрей Пятов подарил 43 комплекта вратарских перчаток всем голкиперам проекта "Давай, играй!. Дети получат перчатки в эксклюзивных брендированных коробках с автографом вратаря "Шахтера" и сборной Украины.

Кстати, перед Суперкубком "Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола. В воскресенье, 28 июля, в 21:00 на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Мы проведем текстовый онлайн встречи с яркими фото со стадиона. А в первой половине дня настоящий праздник ждет детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Также добавим, что "Шахтер" запустил проект для детей в Станице Луганской. 11 июля в пгт Станица Луганская состоялось открытие площадки в рамках проекта "Футбол на линии разграничения", который реализуется фондом Shakhtar Social совместно с UEFA Foundation for Children и направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.

Смотрите контрольный поединок "Шахтер" – "ЦСКА София":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Андрей Пятов, Давай, играй!

Вы сейчас просматриваете новость " Вратарь "Шахтера" порадовал детей крутыми подарками". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожидается аншлаг: на матч "Динамо" – "Шахтер" в Одессе осталась всего тысяча билетов

Сегодня, 16:06

Президент Премьер-лиги Томас Гримм сообщил, что в свободной продаже осталась всего тысяча билетов на матч за Суперкубок Украины

Юбилей после концерта: на разогреве Суперкубка Украины выступят звезды ХХ века

Сегодня, 09:43

"Динамо" и "Шахтер" сыграют после Gipsy Kings. "Газон, гарантировали, не испортят"

Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых

Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась

Обнаружен затонувший доисторический мир

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Почему появляются мозоли? И как их избежать

Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük

Грустная судьба чудесных советских актрис

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 08:36

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы

Сегодня, 00:02

На этой стадии вступил в борьбу представитель Украины – луганская "Заря" одолела на выезде "Будучность"

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

24 июля, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

24 июля, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Евгений Кошевой поделился редким фото с любимой женой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь