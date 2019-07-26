Вратарь "Шахтера" порадовал детей крутыми подарками

Андрей Пятов подарил детям 43 пары вратарских перчаток

Андрей Пятов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Андрей Пятов подарил 43 комплекта вратарских перчаток всем голкиперам проекта "Давай, играй!. Дети получат перчатки в эксклюзивных брендированных коробках с автографом вратаря "Шахтера" и сборной Украины.

Кстати, перед Суперкубком "Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола. В воскресенье, 28 июля, в 21:00 на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Мы проведем текстовый онлайн встречи с яркими фото со стадиона. А в первой половине дня настоящий праздник ждет детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Также добавим, что "Шахтер" запустил проект для детей в Станице Луганской. 11 июля в пгт Станица Луганская состоялось открытие площадки в рамках проекта "Футбол на линии разграничения", который реализуется фондом Shakhtar Social совместно с UEFA Foundation for Children и направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.

Смотрите контрольный поединок "Шахтер" – "ЦСКА София":

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