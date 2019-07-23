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Перед Суперкубком "Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола

23 июля, 15:31

Пляжный фестиваль футбола "Давай, играй!" пройдет в Одессе накануне поединка "Динамо" – "Шахтер"

"Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола
"Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола.

В воскресенье, 28 июля, в 21:00 на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Мы проведем текстовый онлайн встречи с яркими фото со стадиона. А в первой половине дня настоящий праздник ждет детей в возрасте от 7 до 12 лет. В 9 утра на пляже 14-й станции Большого Фонтана стартует футбольный фестиваль. В программе – матчи и конкурсы на футбольную тематику.

Приняв участие, мальчики и девочки познакомятся с проектом "Давай, играй!" и получат подарки от Shakhtar Social. Мероприятие продлится до 16:00.

Интересно, что Суперкубок Украины выигрывали лишь два клуба: "горнякам" кубок доставался 8 раз, киевлянам – 7. И никаких предпосылок к тому, что существующее двоевластие в ближайшее время будет нарушено, пока не видно. Из всех футбольных ассоциаций-членов УЕФА, в которых поединки между чемпионом и обладателем национального кубка проводятся на регулярной основе (а не время от времени), нет второй такой страны, где бы за последние 15 лет трофеем владели только два клуба.

Напомним, что действующий чемпион Украины "Шахтер" в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.


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Тег фестиваль, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины, Давай, играй!

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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