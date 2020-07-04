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Врезалась с стеклянную дверь и потеряла ногу: улыбчивая голкиперша из Колумбии стала инвалидом

4 июля, 14:35

Елена Павлова Елена Павлова

Девушка все еще находиться в отделении интенсивной терапии, а для нее собирают кровь

Часто беда приходит, откуда не ждешь. Так, вратарь женской команды колумбийского клуба "Реал Сантандер" Йоханис Менко лишилась ноги после несчастного случая в своем же доме. Ранее мы сообщали, что одноногий футболист поразил всех своим феноменальным дриблингом.

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В воскресенье 25-летняя голкиперша случайно наткнулась дома на стеклянную дверь. Стекло повредило ей бедренную артерию. Чтобы ее восстановить, врачам пришлось сделать две операции, но при этом ампутировать ногу. На данный момент Йоханис остается в отделении интенсивной терапии в местной больнице в Букараманге.

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Профессиональная лига Колумбии и "Реал Сантандер" призвали фанатов в начале этой недели сдать кровь, чтобы помочь Менко, которая совмещала футбольную карьеру и изучение топографии. Она играла за клуб с 2016 года и до конца предыдущего чемпионата и параллельно получила диплом геодезиста.

На момент травмы девушка не состояла с клубом в трудовых отношениях, но президент "Реал Сантандер" заверил, что Менко останется частью команды.

"К счастью, у Йоханис было социальное страхование, поэтому она получила всю необходимую помощь. Она – воин, и благодаря характеру уже оставила след в истории клуба. Йоханис вернется, чтобы сделать свою жизнь максимально успешной и останется частью нашей клубной семьи. Она была очень инициативной и очень хорошим игроком", – заявил Густаво Нуньес в интервью La Vanguardia.

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